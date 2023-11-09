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  1. В Україні

У гідрокостюмі через річку: ліквідували незаконний канал переправляння ухилянтів до Румунії

16:55, 9 листопада 2023
Ціна послуги за «квиток за кордон» складала 3000 доларів.
У гідрокостюмі через річку: ліквідували незаконний канал переправляння ухилянтів до Румунії
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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У Закарпатської області ліквідували незаконний канал переправляння ухилянтів до Румунії. Поліцейські затримали трьох членів злочинного угруповання. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організував незаконний трансфер раніше судимий 57-річний місцевий мешканець зі зв’язками у кримінальному колі. Він підшуковував осіб, охочих незаконно виїхати за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.

«Для функціонування міграційного «бізнесу» залучив як спільників кількох місцевих мешканців. Кожен із фігурантів відповідав за свій напрямок: перемовини, перевезення ухилянтів до так званої перевалочної бази, супроводження до місця незаконного перетину, інструктаж та надання спецкостюму для перетину кордону.

Чоловікам видавили гідрокостюм, в якому вони річкою Тиса перепливали до кордонів Румунії. Речі плавців один з учасників злочинної групи в подальшому переправляв їх власникові. За свої послуги ділки брали 3000 доларів США», - сказано у повідомленні.

7 листопада було затримано трьох фігурантів під час підготовки ухилянта до незаконного перетину кордону. Вилучили 3000 доларів США та гідрокостюм, за допомогою якого чоловік мав сплавлятися через річку Тиса на територію Румунії. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Тепер зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.  

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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