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  1. В Україні

На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в салоні вантажівки, є тяжкопоранений

17:09, 9 листопада 2023
Чоловіка підібрала вантажівка на дорозі, а рушивши зловмисник почав вимагати гроші та погрожувати гранатою, в результаті – стався вибух.
На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в салоні вантажівки, є тяжкопоранений
Джерело фото: поліція Одеської області
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Сьогодні, 9 листопада, на Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату у салоні вантажівки, яка підібрала його на дорозі, та поранив пасажира. Правоохоронці вже затримали зловмисника, – повідомила поліція Одеської області.

За інформацією правоохоронців, водій вантажного автомобіля підібрав на дорозі чоловіка у військовій формі, який зупиняв транспорт автостопом. Рушивши, пасажир став вимагати гроші від керманича та пасажира, і одночасно витягнув гранату та відчинив її чеку. Незабаром стався вибух, який призвів до поранення пасажира автомобіля. Після цього нападник втік з місця події.

Внаслідок вибуху пасажир зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Незабаром після інциденту правоохоронці запустили спеціальну поліцейську операцію під назвою «Сирена» для затримання зловмисника.

Наразі із затриманим працюють слідчі з метою встановлення повних обставин події.

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