Ватикан ухвалив, що трансгендерні особи можуть хреститися в церкві та бути хрещеними батьками

Трансгендер, який пройшов гормональне лікування або операцію зі зміни статі, може виконувати роль хрещеного батька або хрещеної матері.

Фото: racurs.ua

У Ватикані ухвалили рішення, що трансгендерні особи можуть приймати хрещення у римо-католицькій церкві, ставати хрещеними після зміни статі та бути свідками під час укладення шлюбів. Про це повідомляє Vatican News.

Ватикан заявляє, що доросла людина, яка ідентифікує себе як трансгендер, може прийняти таїнство хрещення на тих самих умовах, що й будь-яка доросла людина (але за умови, що її дії не викличуть скандалу в місцевій громаді).

Діти або підлітки, які мають проблеми з гендерною ідентичністю, також можуть прийняти хрещення, «якщо вони добре до цього підготовлені і бажають цього».

Ватикан також встановив, що трансгендер, який пройшов гормональне лікування або операцію зі зміни статі, може виконувати роль хрещеного батька або хрещеної матері «за певних умов». Документ і тут звертає увагу, що це допускається, якщо немає небезпеки викликати скандал у місцевій церковній громаді.

Також у повідомленні наголошується, що в церковному законі немає нічого, що забороняло б трансгендерам або гомосексуалістам виступати свідками під час укладення шлюбу.

У відповідь на запитання про те, чи може гомосексуаліст бути хрещеним, у документі цитується параграф 874 Кодексу канонічного права церкви, в якому зазначено, що хрещеним може стати будь-яка людина, яка забезпечить дитині передачу католицького вчення.

Як повідомляє Reuters, у липні єпископ Хосе Негрі з Санто-Амаро в Бразилії надіслав до доктринального офісу Ватикану шість запитань щодо ЛГБТ-людей та їхньої участі в таїнствах хрещення та одруження. У Ватикані пояснили, що трансгендерні люди можуть бути хрещені за певних умов і доки "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян".

Відповіді на ці питання були схвалені Папою Франциском 31 жовтня. Видання відзначає, що таким чином Папа Римський намагається зробити церкву більш привітною для ЛГБТ-спільноти, при цьому не змінюючи вчення, яке стверджує, що потяг до одностатевих відносин не є гріхом, але одностатеві стосунки - є.

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