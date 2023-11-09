Ватикан решил, что трансгендерные лица могут креститься в церкви и быть крестными родителями

Трансгендер, прошедший гормональное лечение или операцию по изменению пола, может выполнять роль крестного отца или крестной матери.

Фото: racurs.ua

В Ватикане было принято решение, что трансгендерные лица могут принимать крещение в римско-католической церкви, становиться крестными после смены пола и быть свидетелями при заключении браков. Об этом сообщает Vatican News.

Ватикан заявляет, что взрослый человек, идентифицирующий себя как трансгендер, может принять таинство крещения на тех же условиях, что и любой взрослый человек (но при условии, что его действия не вызовут скандала в местной общине).

Дети или подростки, имеющие проблемы с гендерной идентичностью, также могут принять крещение, «если они к этому хорошо подготовлены и желают этого».

Ватикан также установил, что трансгендер, прошедший гормональное лечение или операцию по изменению пола, может выполнять роль крестного отца или крестной матери «при определенных условиях». Документ и здесь обращает внимание, что это допускается, если нет опасности вызвать скандал в местной церковной общине.

Также в сообщении отмечается, что в церковном законе нет ничего, что запрещало бы трансгендерам или гомосексуалистам выступать свидетелями при заключении брака.

В ответ на вопрос о том, может ли гомосексуалист быть крестным, в документе цитируется параграф 874 Кодекса канонического права церкви, в котором указано, что крестным может стать любой человек, который обеспечит ребенку передачу католического учения.

Как сообщает Reuters, в июле епископ Хосе Негри из Санто-Амаро в Бразилии направил в доктринальный офис Ватикана шесть вопросов о ЛГБТ-людях и их участии в таинствах крещения и женитьбы. В Ватикане пояснили, что трансгендерные люди могут быть крещены при определенных условиях и пока "нет риска вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих".

Ответы на эти вопросы были одобрены Папой Франциском 31 октября. Издание отмечает, что таким образом Папа Римский пытается сделать церковь более приветливой для ЛГБТ-сообщества, при этом не меняя учения, утверждающего, что тяга к однополым отношениям не является грехом, но однополые отношения - есть.

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