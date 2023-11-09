Изъятие деклараций из открытого доступа: кто имеет право инициировать, разъяснения НАПК

В НАПК рассказали, кто конкретно может инициировать изъятие декларации из открытого доступа.

Источник фото: НАПК

Публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, вскоре будет восстановлен. Согласно новому закону о восстановлении декларирования, определенные категории субъектов декларирования не будут отображаться в общедоступной части Реестра на период действия военного положения, - сообщили в НАПК.

Согласно закону НАПК будет иметь право изымать декларации этих субъектов декларирования из открытого доступа после получения соответствующего запроса.

Инициаторами изъятия деклараций из публичной части Реестра будут такие лица и органы:

Руководители государственных органов центрального уровня, которые имеют полномочия от имени субъектов декларирования.

Председатели местных советов и секретари сельских, поселковых, городских советов.

Руководители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Председатели Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований.

Председатель Национальной полиции Украины.

Руководители разведывательных органов.

Руководители других государственных органов и военных формирований, имеющих право вести учет субъектов декларирования согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции".

Необходимо учитывать, что представление об изъятии деклараций будет оставаться без рассмотрения, если оно будет подписано лицом, не имеющим на это права или если не будет приложена копия приказа о полномочиях заместителя руководителя органа на подписание представления.

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