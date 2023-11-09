Вилучення декларацій з відкритого доступу: хто має право ініціювати, роз'яснення НАЗК

У НАЗК розповіли, хто конкретно може ініціювати вилучення декларації з відкритого доступу.

Джерело фото: НАЗК

Публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, незабаром буде відновлено. Згідно з новим законом про відновлення декларування, певні категорії суб’єктів декларування не будуть відображатися в загальнодоступній частині Реєстру на період дії воєнного стану, – повідомили в НАЗК.

Відповідно до закону НАЗК матиме право вилучати декларації цих суб’єктів декларування з відкритого доступу після отримання відповідного запиту.

Ініціаторами вилучення декларацій з публічної частини Реєстру будуть такі особи та органи:

Керівники державних органів центрального рівня, які мають повноваження від імені суб’єктів декларування.

Голови місцевих рад і секретарі сільських, селищних, міських рад.

Керівники Генерального штабу Збройних Сил України.

Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань.

Голова Національної поліції України.

Керівники розвідувальних органів.

Керівники інших державних органів та військових формувань, що мають право вести облік суб’єктів декларування згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

Необхідно враховувати, що подання про вилучення декларацій залишатиметься без розгляду, якщо воно буде підписано особою, яка не має на це права або якщо не буде долучено копію наказу про уповноваження заступника керівника органу на підписання подання.

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