В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада України 8 листопада підтримала закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Вже 9 листопада Президент Володимир Зеленський підписав закони №10 211 та №10 212.

Таким чином воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів. Вони діятимуть до 14 лютого 2024 року.

Зазначимо, що це вже дев'яте продовження з початку повномасштабного вторгнення рф.

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