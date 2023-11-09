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  1. В Україні

Катування й тортури над цивільними: правоохоронці розслідують більше тисячі злочинів росармійців

18:35, 9 листопада 2023
З початку війни слідчі розслідують більш як тисячу проваджень про насильницькі дії росіян щодо мирного населення.
Катування й тортури над цивільними: правоохоронці розслідують більше тисячі злочинів росармійців
Джерело фото: zmina.info
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За інформацією Служби безпеки України, з початку повномасштабної війни рф проти України, слідчі проводять досудові розслідування з понад тисячі справ про насильницькі дії, вчинені російськими військовими щодо цивільного населення, – повідомляє Центр прав людини ZMINA, посилаючись на відповідь СБУ.

Зазначено, що слідчі СБУ розслідують факти насильства, тортур, побоїв та інших насильницьких акцій, які вчинені російськими військовими стосовно цивільних громадян. Загалом, за цими справами вже відкрито понад 1 000 кримінальних проваджень.

Зокрема, серед них є 453 провадження, де розслідують факти катування та тортур, що сталися на території Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

За фактами порушення законів та норм війни, з початку повномасштабного вторгнення російських військ, слідчі СБУ відкрили понад 57 000 кримінальних проваджень з метою розслідування.

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