Пытки и пытки над гражданскими: правоохранители расследуют более тысячи преступлений росармейцев

С начала войны следователи расследуют более тысячи производств о насильственных действиях россиян в отношении мирного населения.

Источник фото: zmina.info

По информации Службы безопасности Украины, с начала полномасштабной войны рф против Украины, следователи проводят досудебные расследования по более тысячи дел о насильственных действиях, совершенных российскими военными в отношении гражданского населения, - сообщает Центр прав человека ZMINA, ссылаясь на ответ СБУ.

Указано, что следователи СБУ расследуют факты насилия, пыток, побоев и других насильственных акций, совершенных российскими военными в отношении гражданских лиц. В общем, по этим делам уже открыто более 1 000 уголовных производств.

В частности, среди них есть 453 производства, где расследуют факты пыток и пыток, произошедших на территории Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

По фактам нарушения законов и норм войны, с начала полномасштабного вторжения российских войск, следователи СБУ открыли более 57 000 уголовных производств с целью расследования.

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