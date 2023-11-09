Европарламент требует усилить контроль за санкциями против РФ: принята резолюция

Евродепутаты обеспокоены существующими лазейками в санкционном режиме ЕС.

В четверг, 9 ноября, Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей россии обходить санкции ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В резолюции, принятой 9 ноября, Европарламент выразил тревогу по поводу имеющихся лазейок в санкционном режиме ЕС против России. Отмечая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, депутаты Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия, направленные на стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы и препятствующие способности страны к ведению войны.

В резолюции указывается на способность России обходить такие меры, как ограничение цен на нефть, введенное странами-членами ЕС и так называемой Коалицией по ограничению цен. При этом отмечается, что в ЕС резко возрос импорт нефтепродуктов, производимых на основе российской нефти, из таких стран, как Индия, что, по сути, создает «черный ход» для кремлевской нефти в ЕС.

Депутаты Европарламента также подчеркнули, что важнейшие западные компоненты по-прежнему попадают в россию через такие страны как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия.

Европарламент выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающейся торговли между странами-членами ЕС и РФ товарами, имеющими военное значение и находящимися под санкциями, а также по поводу сообщений о том, что такие страны, как Азербайджан, отбеливают российский газ для экспорта в ЕС.

«Европейский союз по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов рф по продаже ископаемого топлива благодаря продолжающемуся импорту трубопроводного газа и СПГ, а также различным исключениям из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов», - говорится в резолюции.

Так, Европарламент призывают ЕС и его государства-члены усилить и централизовать надзор за исполнением санкций на уровне ЕС, а также разработать механизм предотвращения и мониторинга обхода санкций.

В то же время, депутаты призывают ЕС усилить действия по соблюдению имеющихся санкций в отношении экспорта российской нефти, должным образом закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения и ввести санкции в отношении всех крупнейших российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их советов директоров и руководства.

Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции и ввели полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или тех, которые Россия реэкспортирует в ЕС. По их мнению, ЕС должен изучить правовые возможности конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления Украины.

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