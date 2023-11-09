Обращения не помогли: для прокуроров и судей останется уменьшенный прожиточный минимум при расчете окладов, но предусмотрены исключения для НАБУ, НАПК и ГБР

Считать зарплаты прокурорам будут, исходя из прожиточного минимума 1600 грн, а судьям – 2102 грн.

Верховная Рада 9 ноября приняла доработанный проект Бюджета на 2024 год. Согласно финальному тексту изменений при расчете должностных окладов судей и прокуроров не предусматривается, несмотря на соответствующие предостережения, которые выражал в частности Совет прокуроров Украины.

Так, прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, останется на уровне 2102 грн. Напомним, что, например, судейское вознаграждение судьи Верховного Суда-председателя ВСП, по данным, предоставленным ВСП, по состоянию на июль составляло 354 713 грн в месяц.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры остается – 1600 грн.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн.

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

При этом в пунктах 20, 21 Заключительных положений законопроекта ко второму чтению предусмотрели определенные исключения для НАПК, НАБУ и Государственного бюро расследований.

Так, п. 20 предусматривает, что действие абзаца 6 ст. 7 проекта закона о бюджете, где указан «ограниченный» прожиточный минимум в 2102 грн, не будет распространяться на работников:

центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику, то есть, на работников НАПК,

центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, а также предотвращение совершения новых, т.е.

и государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи предотвращения, выявления, прекращения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, то есть, на работников ГБР.

Вместе с тем установлено, что оплата труда, денежное обеспечение работников НАБУ и ГБР, должностные оклады которых определены в трех размерах к должностному окладу, установленному Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год.

Оплата труда работников НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, с учетом абзаца четвертого части первой статьи 7 настоящего Закона. Абз. 4 ст. 7 устанавливает прожиточный минимум в 3028 грн.

Кроме того, по итогам дополнительного рассмотрения Комитет по бюджету решил установить, что в 2024 году оплата труда государственных служащих осуществляется на основе классификации должностей, «кроме государственных органов, указанных в пунктах 20 – 22 этого раздела».

То есть не нужно будет проводить классификацию должностей и применять новые правила оплаты труда для госслужащих НАПК, НАБУ и ГБР, в Аппарате Верховной Рады Украины.

Также установлено, что нормы абзаца 8 пункта 14 раздела XI «Заключительные положения» Закона «О государственной службе» применяются до 31 декабря 2024 к государственным органам, не проведшим классификацию должностей государственной службы (с учетом ограничений, установленных пунктом 13 настоящего раздела), а также к государственным органам, указанным в пунктах 20 и 21 настоящего раздела.

То есть, руководители государственной службы в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ, ДБР, НКРЭКУ и Комиссии по ценным бумагам в рамках экономии фонда оплаты труда будут иметь до 31 декабря 2024 года право устанавливать государственным служащим дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о применении стимулирующих выплат, что утверждается Кабинетом Министров Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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