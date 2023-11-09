Звернення не допомогли: для прокурорів і суддів залишиться зменшений прожитковий мінімум при розрахунку окладів, але передбачені виключення для НАБУ, НАЗК і ДБР

Рахувати зарплати прокурорам будуть, виходячи з прожиткового мінімуму 1600 грн, а суддям – 2102 грн.

Верховна Рада 9 листопада ухвалила доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік. Згідно фінального тексту змін до розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів не передбачається, незважаючи на відповідні застереження, які висловлювала зокрема Рада прокурорів України.

Так, прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді залишиться на рівні 2102 грн. Нагадаємо, що, наприклад, суддівська винагорода судді Верховного Суду-голови ВРП, за даними, наданими ВРП, станом на липень складала 354 713 грн на місяць.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури залишиться – 1600 грн.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2102 грн.

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

При цьому, у пунктах 20, 21 Прикінцевих положень законопроекту до другого читання передбачили певні виключення для НАЗК, НАБУ та Державного бюро розслідувань.

Так, п. 20 передбачає, що дія абзацу 6 ст. 7 проекту закону про бюджет, де вказано «обмежений» прожитковий мінімум в 2102 грн, не буде поширюватися на працівників:

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, тобто, на працівників НАЗК,

центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових, тобто, на працівників НАБУ

та державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, тобто, на працівників ДБР.

Разом із тим, встановлено, що оплата праці, грошове забезпечення працівників НАБУ та ДБР, посадові оклади яких визначено у трьох розмірах до посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік.

Оплата праці працівників НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, з урахуванням абзацу четвертого частини першої статті 7 цього Закону. Абз. 4 ст. 7 встановлює прожитковий мінімум у 3028 грн.

Крім того, за підсумками додаткового розгляду Комітет з питань бюджету вирішив встановити, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, «крім державних органів, зазначених у пунктах 20 – 22 цього розділу».

Тобто, не треба буде проводити класифікацію посад та застосовувати нові правила оплати праці для держслужбовців НАЗК, НАБУ та ДБР, в Апараті Верховної Ради України.

Також встановлено, що норми абзацу 8 пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону «Про державну службу» застосовуються до 31 грудня 2024 року до державних органів, що не провели класифікацію посад державної служби (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13 цього розділу), а також до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу.

Тобто, керівники державної служби у Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ, ДБР, НКРЕКП та Комісії з цінних паперів у межах економії фонду оплати праці матимуть до 31 грудня 2024 року право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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