Європарламент вимагає посилити контроль за санкціями проти рф: прийнято резолюцію

Євродепутати занепокоєні щодо існуючих лазівок у санкційному режимі ЄС.

У четвер, 9 листопада, Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій закликав посилити контроль і вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей росії обходити санкції ЄС. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

У резолюції Європарламент висловив тривогу з приводу наявних лазівок у санкційному режимі ЄС проти рф. Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, депутати Європарламенту занепокоєні відсутністю належного правозастосування та спробами підірвати зусилля, які спрямовані на стратегічне ослаблення російської економічної та промислової бази і перешкоджають здатності країни до ведення війни.

У резолюції вказується на здатність росії обходити такі заходи, як обмеження цін на нафту, введене країнами-членами ЄС і так званою Коаліцією з обмеження цін. При цьому наголошується, що в ЄС різко зріс імпорт нафтопродуктів, вироблених на основі російської нафти, з таких країн, як Індія, що, по суті, створює «чорний хід» для кремлівської нафти в ЄС.

Депутати Європарламенту також наголосили, що найважливіші західні компоненти, як і раніше, потрапляють у росію через такі країни, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія.

Європарламент висловлює глибоку заклопотаність з приводу триваючої торгівлі між країнами-членами ЄС і рф товарами, що мають військове значення і перебувають під санкціями, а також з приводу повідомлень про те, що такі країни, як Азербайджан, оббілюють російський газ для експорту в ЄС.

«Європейський союз, як і раніше, залишається одним із найбільших клієнтів рф з продажу викопного палива завдяки триваючому імпорту трубопровідного газу і СПГ, а також різним виняткам із заборони на імпорт сирої нафти і нафтопродуктів», - ідеться в резолюції.

Так, Європарламент закликають ЄС та його держави-члени посилити та централізувати нагляд за виконанням санкцій на рівні ЄС, а також розробити механізм запобігання та моніторингу обходу санкцій.

Водночас депутати закликають ЄС посилити дії щодо дотримання наявних санкцій стосовно експорту російської нафти, належним чином закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження та запровадити санкції щодо всіх найбільших російських нафтових компаній, Газпромбанку, їхніх дочірніх компаній, а також їхніх рад директорів і керівництва.

Крім того, євродепутати хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції і ввели повну заборону на продаж і ограновування алмазів російського походження або тих, які рф реекспортує до ЄС. На їхню думку, ЄС також має вивчити правові можливості конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для відновлення України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.