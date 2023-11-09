В Украине продолжили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины 8 ноября поддержала законы о продлении военного положения и общей мобилизации.

Уже 9 ноября Президент Владимир Зеленский подписал законы №10211 и №10212.

Таким образом, военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней. Они будут действовать до 14 февраля 2024 года.

Стоит отметить, это уже девятое продление с начала полномасштабного вторжения россии.

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