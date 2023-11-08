В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года

Парламент 329 голосами поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине.

Источник фото: КГГА

Верховная Рада Украины во время заседания 8 ноября поддержала законы об Указах продления действия военного положения и всеобщей мобилизации, - сообщили в Раде.

Речь идет о Проекте Закона №10211 Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и Проект Закона №10212 Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

"За" - 329 голосов

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине продлены на 90 дней - с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года.

Это уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

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