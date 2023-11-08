В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року

Верховна Рада України під час засідання 8 листопада підтримала закони про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, – повідомили в Раді.
Йдеться про Проект Закону №10211 Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Проект Закону №10212 Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
«За» – 329 голосів
Таким чином, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.
Це вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.
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