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  1. В Україні

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року

12:55, 8 листопада 2023
Парламент 329 голосами підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Джерело фото: КМДА
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Верховна Рада України під час засідання 8 листопада підтримала закони про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, – повідомили в Раді.

Йдеться про Проект Закону №10211 Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Проект Закону №10212 Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

«За» – 329 голосів

Таким чином, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено на 90 днів – з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Це вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

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