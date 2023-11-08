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Рада забрала у громад «військовий ПДФО»: гроші переспрямують до держбюджету

12:54, 8 листопада 2023
Парламент підтримав переспрямування «військового ПДФО» з місцевих до держбюджету.
Рада забрала у громад «військовий ПДФО»: гроші переспрямують до держбюджету
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У середу, 8 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету. Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа на своїй сторінці у Facebook.

За законопроект проголосували 253 нардепи.

За словами Підласи, серед ключових норм законопроєкту:

доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони;

«військове ПДФО» з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету;

з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

При цьому, додала Підласа, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення)», - написала також голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, 20 вересня цей документ було прийнято у першому читанні.

Ще ми докладно писали про цей законопроект.

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