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Рада забрала у общин «военный» НДФЛ»: деньги перенаправят в госбюджет

12:54, 8 ноября 2023
Парламент поддержал перенаправление «военного НДФЛ» из местных в госбюджет.
Рада забрала у общин «военный» НДФЛ»: деньги перенаправят в госбюджет
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В среду, 8 ноября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым предлагается перенаправить НДФЛ по обеспечению военных из местных в государственный бюджет. Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook.

За законопроект проголосовали 253 нардепа.

По словам Пидласи, среди ключевых норм законопроекта:

доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд госбюджета и направляются на нужды обороны;

«военный НДФЛ» с 1 октября 2023 года по 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение, засчитывается в государственный бюджет;

с 1 октября по 31 декабря 2023 г. «военный НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ДСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

При этом, добавила Пидласа, с 1 января и до 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, «военный НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях:

45% – ДСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

«Обычный НДФЛ» остается в общинах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, снабжению тепловой энергией, а также централизованной поставки холодной воды и водоотведения)», - написала также глава бюджетного комитета.

Напомним, 20 сентября этот документ был принят в первом чтении.

Еще мы подробно писали об этом законопроекте.

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