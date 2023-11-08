Труднощі, з якими стикається бізнес у Харкові через війну: погляд адвоката

Голова Адвокатського об'єднання «Ліберті Вей» Олександр Крайз: Наша команда провела величезну роботу, результатом якої стало перше в Україні судове рішення про стягнення збитків, завданих юридичній особі військовою агресією рф, і на сьогодні зусиллями нашого АО виграно вже 10 справ проти рф та стягнуто більше 100 мільйонів доларів.

Олександр Крайз,

адвокат, голова Адвокатського об'єднання «Ліберті Вей», доктор філософії

Адвокатське об'єднання «Ліберті Вей» багато років спеціалізується на наданні правничої допомоги бізнесу, що включає різноманітні напрямки, зокрема, захист майнових прав, протидію рейдерству, податкові спори, майнові та багато інших. Клієнтами адвокатського об’єднання здебільшого є харківські компанії. Отже, ми маємо можливість проаналізувати, з якими викликами зіткнувся місцевий бізнес після повномасштабного вторгнення.

Війна привнесла нові жахливі реалії в наше суспільство, що суттєво змінили життя багатьох. Багато людей втратили звичний спосіб життя і були змушені залишити свої рідні міста та переїхати до безпечних регіонів. Багато з них зазнали матеріальних втрат, а деякі втратили своїх близьких назавжди.

Попри війну, Харків виявив надзвичайну стійкість. Проте, умови для життя та бізнесу значно погіршилися, що створило нові виклики для адвокатів.

У Харкові бізнес зазнав надзвичайних втрат. Багато підприємств зазнали руйнації під час бойових дій або опинилися на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим виникла необхідність розробки механізму для захисту порушених прав та відновлення справедливості.

Перший запит на компенсацію завданих збитків надійшов до нас ще влітку 2022 року від однієї із великих компаній в Харківському регіоні – «Новаагро», коли черговим обстрілом з боку росії було пошкоджено історичну будівлю у центрі міста.

Ми провели аналіз кількох можливих варіантів дій та обрали найшвидший та найефективніший – звернення до національного суду. Проте такий шлях мав деякі труднощі, включаючи відсутність судової практики та порядку фіксації завданих збитків, наявність судового імунітету держави.

В умовах відсутності на той час методики визначення шкоди та обсягу збитків, яка була розроблена тільки наприкінці 2022 року, наша команда провела величезну роботу, розробивши дієвий механізм розрахунку збитків, визначивши необхідний та достатній обсяг доказів, застосувавши практику міжнародних судових установ, та обґрунтувала неможливість застосування судового імунітету росії.

Результатом роботи стало перше в Україні судове рішення про стягнення збитків, завданих юридичній особі військовою агресією російської федерації та на сьогодні зусиллями нашого адвокатського об’єднання виграно вже 10 справ проти російської федерації та стягнуто більше 100 мільйонів доларів.

Досвідом, отриманим у даному напрямку, ми залюбки ділимося з колегами, проводимо семінари для адвокатів Харківської області на тему стягнення збитків, завданих війною.

Багато людей запитують нас, чому потрібно отримувати рішення суду, коли на сьогоднішній день немає ефективного механізму для фактичного стягнення грошей. Так, зараз його може і не існувати, але вже завтра він може бути впроваджений, оскільки існують багато напрямків для його впровадження, як в Україні, так і за кордоном.

Наприклад, офіційно, є принципова згода Уряду Нідерландів на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, який покликаний забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних компенсацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.

Рішення суду фіксує як факт спричинення збитків, так і суму, що спрощує в подальшому реалізацію прав на компенсацію. Витрати на судовий процес – це інвестиція у майбутнє компанії.

На жаль, сьогодні прямі збитки від агресії не єдина проблема харківського бізнесу, що пов’язана з війною.

Деякі нечесні особи, використовуючи війну як вигідний привід, припинили своєчасне виконання своїх зобов'язань перед партнерами з Харкова, одразу після початку повномасштабної агресії. Проблема невиконання фінансових зобов'язань поширилася на всю Харківську область і, на тлі окупації та регулярних обстрілів, поставила місцевий бізнес перед серйозними викликами і загрозою існуванню.

Протягом всього 2022 року та на початку 2023 року, як адвокати, ми активно ініціювали та супроводжували десятки справ, спрямованих на повернення коштів Харківському бізнесу, до того моменту, поки ситуація з платежами в державі не стабілізувалася. На щастя, судова система України функціонувала, хоча самі судові процеси відбувалися в ускладнених умовах, під постійними обстрілами, тривогами та при відсутності світла.

Окрім неплатежів з боку українських резидентів, бізнес зіткнувся також і з невиконанням контрактів з боку нерезидентів.

Так після допомоги у стягненні збитків з рф, ми продовжили плідно співпрацювати з групою «Новаагро», потужності якої знаходяться у Харківського регіоні. Повномасштабне вторгнення призвело до припинення роботи цілих напрямків їхнього бізнесу, через часткову окупацію, постійні обстріли, руйнацію логістичних шляхів. Докладаючи величезних зусиль «Новаагро» продовжило функціонувати, забезпечуючи робочими місцями сотні людей, сплачуючи податки, поставляючи продовольчі товари населенню та надаючи допомогу ЗСУ.

Однак зіткнувшись з неповерненням валютної виручки, передало нам в роботу справу, де їхній контрагент – компанія зі Словаччини A.X. Agroslavinvest s.r.o., котру пов’язують з «славнозвісним» українцем Андрієм Яковенком, скористалась ситуацією заборгувало майже 4 мільйона євро, які мали надійти в цей складний період в Україну. Ця сума навіть перевищала суму збитків від агресії рф для однієї з компаній групи.

На довершення, ще одна міжнародна група компаній «AGROPROSPERIS», за даними представників «Новаагро», відмовою від сплати за отриманий товар, спричинила збитки в розмірі майже 400 000,00 євро.

Статистичні дані вказують на те, що проблема неповернення валютної виручки стає все більш актуальною в Україні. Експортери агропродукції не змогли повернути в Україну $3 млрд валютної виручки з початку війни. Отже є, це має важливий вплив не лише на економіку окремих бізнес груп, але і на всю країну в цілому, оскільки валютні надходження є важливим елементом, який підтримує її стабільність.

Зважаючи на те, що одним з суб'єктів правовідносин є іноземний елемент, дані відносини підпадають під дію міжнародного приватного права, сторонами було погоджено вирішення спорів у міжнародних арбітражах і, з метою захисту прав клієнта наші адвокати відкрили для себе ще один новий напрямок роботи у військовий час – захист інтересів у міжнародному комерційному арбітражі.

Наразі ми вже маємо успішний досвід представництва інтересів клієнтів у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та розпочали справу в арбітражі GAFTA.

В складних умовах війни, як для Харківського бізнесу, так і для підприємств у інших регіонах України, настає час, коли виникає безперервна потреба в ефективній та кваліфікованій правничій допомозі. Війна створює багато надзвичайних обставин, змінюючи звичну картину життя і діяльності підприємств. Подібні ситуації змушують бізнес у цих умовах шукати нові рішення, адаптуватися та виживати.

Багато підприємців і компаній, які ведуть бізнес у Харкові і на інших територіях, що потерпають від воєнних подій, стикаються з низкою проблем. Від втрати активів і майна до порушень контрактів і неповернення валютної виручки. Негативні економічні наслідки війни спостерігаються у всіх галузях бізнесу, незалежно від їхнього розміру та галузевої належності.

Важливо пам'ятати, що навіть у найскладніших умовах війни, право та справедливість мають своє місце. Адвокатська підтримка допомагає зберегти стабільність та захистити бізнес від негативних наслідків воєнних дій. Адвокатура має свою місію – допомагати клієнтам зміцнити їхню юридичну позицію та отримати справедливу сатисфакцію у складних ситуаціях.

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