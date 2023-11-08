Украина эвакуировала из Сектора Газа первую группу граждан – Зеленский

Эвакуированные из Сектора Газа украинцы находятся в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь.

Источник фото: Офис Президента

Украина успешно завершила эвакуацию первой группы граждан из 43 человек из Сектора Газа, которая насчитывала 43 человека. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы, и мы рады помочь нашему дружественному соседу", - отметил Президент.

По словам главы государства, эвакуация продолжается. Дипломатические представительства Украины в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства активно вовлечены в этот процесс и предоставляют максимальные усилия для вывоза больше украинских граждан из Сектора Газа.

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