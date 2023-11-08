Для разработки единых критериев добропорядочности судьи необходимо привлечь ВККС, ССУ, ГРД и Совет правосудия – ВСП

Вопрос утверждения единых критериев добропорядочности, впрочем, пока далек от решения.

В Высшем совете правосудия сообщили, что утверждение единых критериев оценивания добропорядочности и профессиональной этики судей должно состояться после консультаций между Высшей квалификационной комиссией судей, Советом судей Украины, Общественным советом добропорядочности и Высшим советом правосудия.

«В этих вопросах мы должны выработать общее видение и общую стратегию, чтобы общество понимало, что мы работаем в одном направлении и у нас единственная цель – формирование добропорядочного высокопрофессионального судейского корпуса», – рассказал председатель ВСП Григорий Усик во время очередного круглого стола, посвященного проблемам судебной власти.

Напомним, что проблема разработки единых критериев оценки добропорядочности и профессиональной этики судей возникла после формирования нового состава Высшей квалификационной комиссии судей в июне 2023 года. Новый состав Комиссии предложил новому составу Общественного совета добропорядочности согласовать единые правила/критерии оценки добропорядочности судей. Впрочем, быстро оказалось, что каждая из сторон по-своему понимает соответствующие критерии.

Детальнее о проблеме можно узнать по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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