Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїлю та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

  1. Публікації
  2. / В Україні

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

08:03, 31 жовтня 2023
ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.
ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кваліфікаційне оцінювання суддів після жовтневого відтермінування на прохання Громадської ради доброчесності (ГРД), може бути відновлене у середині листопада.

Втім, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відносини між ВККС та ГРД, яка безпосередньо залучена до процедури оцінювання, а у подальшому братиме участь у конкурсі на посади суддів апеляційних судів, поки що далекі від конструктивних.

Так, фактично зайшло в глухий кут питання погодження між ВККС та ГРД так званих «єдиних правил/критеріїв оцінки доброчесності суддів».

З відповідною пропозицією заступник голови ВККС Руслан Сидорович виступив ще у день формування нового складу ГРД 14 серпня. Як зазначив тоді заступник голови Комісії, це бажано було б зробити для уникнення «старих помилок», а також порозуміння з ГРД напередодні  кваліфікаційного оцінювання суддів та інших процедур, в яких буде задіяна ГРД. Крім того, до погодження єдиних правил оцінки доброчесності пропонувалося навіть залучити Вищу раду правосуддя.

Також, на думку ВККС, відповідні правила або критерії краще було б затвердити ще до відновлення кваліфікаційного оцінювання або до початку конкурсних процедур, щоб у подальшому між ГРД та ВККС не виникало непорозумінь. 

Втім, навіть через 2,5 місяця після цієї заяви, ВККС та ГРД поки що далекі від погодження якихось єдиних критеріїв чи правил оцінки доброчесності судді.

Як виявилося, і ВККС, і ГРД мають своє розуміння єдиних критеріїв доброчесності, при цьому і Комісія, і ГРД наполягають, що саме їх варіант обом сторонам потрібно брати за основу.

«На думку ГРД будь-які сумніви у доброчесності того чи іншого судді повинні означати лише одне – визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді з подальшим його звільненням. Суддя, на їх думку, може бути або ідеальним, як в рекламі, або не доброчесним. Такий підхід звісно має право на існування, однак проблема полягає в тому, що реальне життя та суддівська кар’єра чималої кількості суддів, на жаль, не є дорогою, усипаною пелюстками троянд. Чимала кількість суддівських рішень, нюансів професійної кар’єри суддів або моментів їх особистого життя знаходиться, так би мовити, у «сірій зоні», тобто вони можуть трактуватися як в одну, так і в іншу сторону. Їх оцінка – це, нерідко, лише питання особистого розуміння проблеми чи навіть власних вподобань. Крім того, слід розуміти, що деяким «питанням», які виникли до суддів, вже багато років. Мова може йти про події десятирічної давнини і навіть більше. У підсумку може бути так, що суддя роками працював досить сумлінно і не мав нарікань чи дисциплінарних скарг і стягнень, однак за певні, достатньо давні, «сірі» моменти його життя та професійної кар’єри, його необхідно визнати не доброчесним та звільнити. Це непростий вибір для ВККС, оскільки, якщо взяти за основу тільки підходи ГРД, звільнити можуть декілька сотень суддів», - розповіли «Судово-юридичній газеті» джерела в Комісії.

Ще однією проблемою, яка, за повідомленнями джерел, досить серйозно впливає на стан взаємодії з ГРД, це неготовність Ради доброчесності працювати у режимі «нон-стоп» місяць за місяцем.

Ще на першій зустрічі з новим складом ГРД 31 серпня Руслан Сидорович зазначив, що було б непогано, якби члени ГРД пристосувалися до графіку роботи ВККС і враховували чималу кількість процедур та конкурсів, які ВККС планує проводити.

Втім, одразу ж представники ГРД тоді повідомили, що також було б непогано, щоб списки суддів надавалися ГРД для опрацювання матеріалів щодо них десь за два місяці до співбесід з ними.

Зазначимо, що проблема «синхронізації» в діяльності ВККС та ГРД завжди була однією з найбільш серйозних проблем у відносинах між громадськістю та Комісією. Попередні склади ГРД неодноразово влаштовували Комісії демарші, зокрема, пояснюючи такі дії фізичною неможливістю підтримувати з Комісією тривалу роботу в одному темпі через певні особливості організації роботи ГРД.

Враховуючи те, що частина членів нового складу ГРД не є професійними громадськими активістами, а відтак мають займатися ще й іншими справами, не виключено, що «синхронізація» роботи ВККС та ГРД з часом може так і не знайти адекватного втілення.

Автор: В'ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва