ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Джерело фото: ВККС

Кваліфікаційне оцінювання суддів після жовтневого відтермінування на прохання Громадської ради доброчесності (ГРД), може бути відновлене у середині листопада.

Втім, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», відносини між ВККС та ГРД, яка безпосередньо залучена до процедури оцінювання, а у подальшому братиме участь у конкурсі на посади суддів апеляційних судів, поки що далекі від конструктивних.

Так, фактично зайшло в глухий кут питання погодження між ВККС та ГРД так званих «єдиних правил/критеріїв оцінки доброчесності суддів».

З відповідною пропозицією заступник голови ВККС Руслан Сидорович виступив ще у день формування нового складу ГРД 14 серпня. Як зазначив тоді заступник голови Комісії, це бажано було б зробити для уникнення «старих помилок», а також порозуміння з ГРД напередодні кваліфікаційного оцінювання суддів та інших процедур, в яких буде задіяна ГРД. Крім того, до погодження єдиних правил оцінки доброчесності пропонувалося навіть залучити Вищу раду правосуддя.

Також, на думку ВККС, відповідні правила або критерії краще було б затвердити ще до відновлення кваліфікаційного оцінювання або до початку конкурсних процедур, щоб у подальшому між ГРД та ВККС не виникало непорозумінь.

Втім, навіть через 2,5 місяця після цієї заяви, ВККС та ГРД поки що далекі від погодження якихось єдиних критеріїв чи правил оцінки доброчесності судді.

Як виявилося, і ВККС, і ГРД мають своє розуміння єдиних критеріїв доброчесності, при цьому і Комісія, і ГРД наполягають, що саме їх варіант обом сторонам потрібно брати за основу.

«На думку ГРД будь-які сумніви у доброчесності того чи іншого судді повинні означати лише одне – визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді з подальшим його звільненням. Суддя, на їх думку, може бути або ідеальним, як в рекламі, або не доброчесним. Такий підхід звісно має право на існування, однак проблема полягає в тому, що реальне життя та суддівська кар’єра чималої кількості суддів, на жаль, не є дорогою, усипаною пелюстками троянд. Чимала кількість суддівських рішень, нюансів професійної кар’єри суддів або моментів їх особистого життя знаходиться, так би мовити, у «сірій зоні», тобто вони можуть трактуватися як в одну, так і в іншу сторону. Їх оцінка – це, нерідко, лише питання особистого розуміння проблеми чи навіть власних вподобань. Крім того, слід розуміти, що деяким «питанням», які виникли до суддів, вже багато років. Мова може йти про події десятирічної давнини і навіть більше. У підсумку може бути так, що суддя роками працював досить сумлінно і не мав нарікань чи дисциплінарних скарг і стягнень, однак за певні, достатньо давні, «сірі» моменти його життя та професійної кар’єри, його необхідно визнати не доброчесним та звільнити. Це непростий вибір для ВККС, оскільки, якщо взяти за основу тільки підходи ГРД, звільнити можуть декілька сотень суддів», - розповіли «Судово-юридичній газеті» джерела в Комісії.

Ще однією проблемою, яка, за повідомленнями джерел, досить серйозно впливає на стан взаємодії з ГРД, це неготовність Ради доброчесності працювати у режимі «нон-стоп» місяць за місяцем.

Ще на першій зустрічі з новим складом ГРД 31 серпня Руслан Сидорович зазначив, що було б непогано, якби члени ГРД пристосувалися до графіку роботи ВККС і враховували чималу кількість процедур та конкурсів, які ВККС планує проводити.

Втім, одразу ж представники ГРД тоді повідомили, що також було б непогано, щоб списки суддів надавалися ГРД для опрацювання матеріалів щодо них десь за два місяці до співбесід з ними.

Зазначимо, що проблема «синхронізації» в діяльності ВККС та ГРД завжди була однією з найбільш серйозних проблем у відносинах між громадськістю та Комісією. Попередні склади ГРД неодноразово влаштовували Комісії демарші, зокрема, пояснюючи такі дії фізичною неможливістю підтримувати з Комісією тривалу роботу в одному темпі через певні особливості організації роботи ГРД.

Враховуючи те, що частина членів нового складу ГРД не є професійними громадськими активістами, а відтак мають займатися ще й іншими справами, не виключено, що «синхронізація» роботи ВККС та ГРД з часом може так і не знайти адекватного втілення.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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