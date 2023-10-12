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Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

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Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

17:39, 12 жовтня 2023
Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід
Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад
Джерело фото: SUD.UA
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 жовтня 2023 року змінила дати співбесід з суддями, які повинні були пройти відповідні співбесіди вже на наступному тижні.

Згідно з новим рішенням ВККС, співбесіди, заплановані на 16 та 18 жовтня, а також розгляд питань суддів, що отримали негативні висновки ГРД, у пленарному складі Комісії, що були заплановані на 17 та 19 жовтня, перенесено на 13-16 листопада 2023 року.

Відповідне рішення ВККС прийняла на прохання Громадської ради доброчесності, представникам якої необхідно краще підготуватися до відповідних процедур.

Таким чином, графік співбесід з суддями дещо змінено.

Нагадаємо, що відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів було заплановано на 16 жовтня. До кінця жовтня співбесіди мали пройти 57 суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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