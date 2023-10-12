Квалификационное оценивание некоторых судей перенесено на ноябрь

Общественному совету добропорядочности необходимо лучше подготовиться к собеседованиям.

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Высшая квалификационная комиссия судей 12 октября 2023 года изменила даты собеседований с судьями, которые должны были пройти соответствующие собеседования уже на следующей неделе.

Согласно новому решению ВККС, собеседования, запланированные на 16 и 18 октября, а также рассмотрение вопросов судей, получивших негативные выводы ОСД, в пленарном составе Комиссии, запланированные на 17 и 19 октября, перенесены на 13-16 ноября 2023 года.

Соответствующее решение ВККС приняла по просьбе Общественного совета добропорядочности, представителям которого необходимо лучше подготовиться к соответствующим процедурам.

Таким образом, график собеседований с судьями несколько изменен.

Напомним, что возобновление квалификационного оценивания судей было запланировано на 16 октября. К концу октября собеседования должны были пройти 57 судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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