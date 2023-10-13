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Как узнать размер страхового стажа: есть три способа

00:00, 13 октября 2023
Для проверки страхового стажа застрахованному лицу необходимо авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда Украины как физическое лицо, зайти в личный кабинет и выбрать один из способов.
Как узнать размер страхового стажа: есть три способа
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как украинцы могут узнать размер страхового стажа.

Проще всего это сделать онлайн и для этого существуют три способа, каждый из которых требует регистрации на портале ПФУ. То есть сначала вам нужно зарегистрироваться и получить на сайте ПФУ личный кабинет.

1 способ:

Выбрать раздел «Мой страховой стаж» в вертикальном меню слева: здесь указан страховой стаж по данным персонифицированного учета с 2004 года.

2 способ:

Выбрать в разделе «Коммуникации по ПФУ» пункт «Запрос на получение электронных документов»,

Выбрать тип обращения «Справка о трудовом и страховом стаже», после чего заполнить необходимые поля в экранной форме и нажать кнопку «Отправить в ПФУ»,

Получить справку в разделе «Обращение», где отражены сведения о страховом стаже по данным персонифицированного учета с 2004 года.

3 способ:

Выбрать значок «Настройки» справа вверху,

Выбрать «Профиль пользователя» из выпадающего меню,

В закладке «Страховые данные» Вы увидите весь общий страховой стаж, в том числе при трудовой деятельности до 2004 года и оцифровки трудовой книжки.

В случае, если за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и начальствующего состава согласно Закону №1058, страховой стаж исчисляется на основании справки о прохождении военной службы и об уплаченных суммах страховых взносов.

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