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  1. В Украине

Действительно ли умер Пригожин: Буданов сомневается

17:30, 12 октября 2023
Кирилл Буданов заявил, что факта, подтверждающего гибель Пригожина, до сих пор нет.
Действительно ли умер Пригожин: Буданов сомневается
Источник фото: BBC
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Сейчас украинские разведывательные органы не имеют достоверной информации, которая подтвердила бы гибель главаря частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, – заявил глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

«Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб», – говорил Буданов.

Он также отметил, что его исчезновение является положительным, поскольку «»Вагнер» был серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК».

Руководитель разведки также отметил, что события, которые произошли с российским частным военным подразделением, дают надежду, что «вагнеровцы» уже не будут воевать как единый организм, поскольку, как отметил Буданов, «Вагнер» был «огромной проблемой для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать».

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