В Чернигове неизвестные намеренно повредили систему оповещения: сирены восстанавливают

Пока остаются нетрудоспособными три сирены.

Неизвестные умышленно повредили в Чернигове линии связи, обеспечивающие работу сирен оповещения, работы по восстановлению продолжаются. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Внимание! Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО «Укртелеком», – отметил он.

По словам Чауса, сирены перестали работать после повреждения неизвестными «посторонними лицами».

Работы по восстановлению линий связи, обеспечивающих работу сирен оповещения, до сих пор продолжаются. Уже восстановлены линии управления 21 сиреной.

«Пока остаются нетрудоспособными 3 сирены», - отметил Чаус.

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