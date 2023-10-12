У Чернігові невідомі навмисно пошкодили систему оповіщення: сирени відновлюють

Поки що лишаються непрацездатними три сирени.

Невідомі умисно пошкодили в Чернігові лінії зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, роботи з відновлення тривають. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Увага! Через технічні проблеми у Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ «Укртелеком», — зазначив він.

За словами Чауса, сирени перестали працювати після пошкодження їх невідомими «сторонніми особами».

Роботи з відновлення ліній зв'язку, які забезпечують роботу сирен оповіщення, досі тривають. Вже відновлено лінії управління 21 сиреною.

«Поки що лишаються непрацездатними 3 сирени», - зазначив Чаус.

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