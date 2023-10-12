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  1. В Україні

В Україні з’явиться реєстр порушень міжнародного гуманітарного права

18:01, 12 жовтня 2023
Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні ухвалила рішення про створення реєстру.
В Україні з’явиться реєстр порушень міжнародного гуманітарного права
Зображення: freepik.com
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Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні ухвалила рішення про створення реєстру порушень міжнародного гуманітарного права. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Рішення прийняли на засіданні у якому взяли участь представники Мінреінтеграції, МЗС, Міноборони, МОЗ, РНБО, Офісу Генпрокурора, Національного інформаційного бюро, Нацполіції, Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Товариства Червоного Хреста України й інші.

В тому числі заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим Ольга Киришко, Представник Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна, Глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Еглін Юрг та народний депутат України Олександр Бакумов.

На цьому засіданні було створено ще дві робочі групи Комісії:

  • з питань захисту природного середовища від наслідків збройного конфлікту;
  • з документування воєнних злочинів.

Також було створено робочу групу з підготовки до 34-ї Міжнародної конференції Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, яка відбудеться у жовтні 2024 року за участі делегації Уряду.

Крім того, учасники засідання заслухали звіт про діяльність Національного інформаційного бюро, яке функціонує при Мінреінтеграції з березня 2022 року.

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