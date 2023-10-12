В Украине появится реестр нарушений международного гуманитарного права

Межведомственная комиссия по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине приняла решение о создании реестра.

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Межведомственная комиссия по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине приняла решение о создании реестра нарушений международного гуманитарного права. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Решение приняли на заседании, в котором приняли участие представители Минреинтеграции, МИД, Минобороны, Минздрава, СНБО, Офиса Генпрокурора, Национального информационного бюро, Нацполиции, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Общества Красного Креста Украины и другие.

В том числе заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Киришко, Представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина, Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Эглин Юрг и народный депутат Украины Александр Бакумов.

На этом заседании было создано еще две рабочие группы Комиссии:

В том числе заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Ольга Киришко, Представитель Уполномоченного ВРУ по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины, Ольга Алтунина, Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Эглин Юрг и народный депутат Украины Александр Бакумов.

На этом заседании было создано еще две рабочие группы Комиссии:

по вопросам защиты природной среды от последствий вооруженного конфликта;

по документированию военных преступлений.

Также была создана рабочая группа по подготовке к 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, которая состоится в октябре 2024 года при участии делегации Правительства.

Кроме того, участники заседания заслушали отчет о деятельности Национального информационного бюро, функционирующего при Минреинтеграции с марта 2022 года.

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