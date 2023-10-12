Международный олимпийский комитет приостановил членство россии: причина

В организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКС «олимпийских советов» с временно оккупированных территорий Украины.

Международный олимпийский комитет приостановил деятельность Олимпийского комитета россии. Соответствующее решение было объявлено 12 октября.

Причина – решение Олимпийского комитета рф от 5 октября присоединить к своему составу региональные спортивные организации временно оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Это нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, которую признает Международный олимпийский комитет.

Олимпийский комитет рф больше не может выполнять функции национального олимпийского комитета, а также не может получать финансирование МОК.

«МОК оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх Париж-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026 в положенное время. Исполком МОК также оставляет за собой право принятия любого дальнейшего решения в зависимости от развития этой ситуации», – отметил представитель МОК Марк Адамс.

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