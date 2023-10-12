Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство росії: причина

В організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР «олімпійських рад» з тимчасово окупованих територій України.

Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету росії. Відповідне рішення оголосили 12 жовтня.

Причина — рішення Олімпійського комітету росії від 5 жовтня приєднати до свого складу регіональні спортивні організації тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Це порушення Олімпійської хартії, оскільки це порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, яку визнає Міжнародний олімпійський комітет.

Олімпійський комітет рф більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не може отримувати фінансування МОК.

«МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх Париж-2024 та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортині-2026 у належний час. Виконком МОК також залишає за собою право ухвалення будь-якого подальшого рішення залежно від розвитку цієї ситуації», – зазначив речник МОК Марк Адамс.

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