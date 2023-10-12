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Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

В Офісі Президента назвали першочерговим запуск суду щодо захисту прав інвесторів і розгляду спорів із нерезидентами

Йдеться про запуск двох нових вищих спеціалізованих судів: Вищого адміністративного суду, який розглядатиме спори, однією зі сторін у яких є центральний орган влади, і Вищого спеціалізованого суду, мандатом якого був би розгляд спорів, у яких стороною є нерезиденти та іноземний капітал.

  1. У світі

Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство росії: причина

17:15, 12 жовтня 2023
В організації відреагували на незаконне включення до складу ОКР «олімпійських рад» з тимчасово окупованих територій України.
Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство росії: причина
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Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету росії. Відповідне рішення оголосили 12 жовтня.

Причина — рішення Олімпійського комітету росії від 5 жовтня приєднати до свого складу регіональні спортивні організації тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Це порушення Олімпійської хартії, оскільки це порушує територіальну цілісність Національного олімпійського комітету України, яку визнає Міжнародний олімпійський комітет.

Олімпійський комітет рф більше не може виконувати функції національного олімпійського комітету, а також не може отримувати фінансування МОК.

«МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх Париж-2024 та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортині-2026 у належний час. Виконком МОК також залишає за собою право ухвалення будь-якого подальшого рішення залежно від розвитку цієї ситуації», – зазначив речник МОК Марк Адамс.

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