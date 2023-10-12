ВАКС закрив справу Вадима Альперіна, — ЗМІ

Сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати «правки Лозового», повідомляє УП.

Фото: УП

Вищий антикорупційний суд закрив справу одеського підприємця Вадима Альперіна. Як повідомляє Українська Правда, сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до неї слід застосувати "правки Лозового".

Як стверджує захист, її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт.

Повідомляється, що рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус.

Повний текст рішення суду буде оголошено 17 жовтня, пише видання.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» повідомляла, що у 2019 році одеського бізнесмена Вадима Альперіна затримали за підозрою в організації масштабних схем на митниці.

ВП Верховного Суду підтвердила правомірність рішення Президента Володимира Зеленського про припинення громадянства України Альперіна.

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