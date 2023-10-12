ВАКС закрыл дело Вадима Альперина, - СМИ

Сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела, настаивая на том, что к ней следует применить «правки Лозового», сообщает УП.

Фото: УП

Высший антикоррупционный суд закрыл дело одесского предпринимателя Вадима Альперина. Как сообщает Украинская Правда, сторона защиты подала ходатайство о закрытии дела настаивая на том, что к нему следует применить "правки Лозового".

Как утверждает защита, ее следует закрыть, ведь сроки расследования якобы продлевал не уполномоченный субъект.

Сообщается, что решение приняли судьи ВАКС Алексей Кравчук, Евгений Крук и Инна Билоус.

Полный текст решения суда будет оглашено 17 октября, пишет издание.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в 2019 году одесский бизнесмен Вадим Альперин был задержан по подозрению в организации масштабных схем на таможне.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила правомерность решения Президента Владимира Зеленского о прекращении гражданства Украины Альперина.

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