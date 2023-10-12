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  1. В Украине

Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для мужчины, на счету которого три смерти

17:38, 12 октября 2023
В 2017 году он освободился из мест лишения свободы по так называемому «закону Савченко».
Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для мужчины, на счету которого три смерти
Изображение: freepik.com
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Прокуратура будет требовать пожизненного лишения свободы для мужчины, на счету которого три смерти. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

При поддержке публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту умышленного убийства, совершенного повторно (п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Обвиняемый – житель Киева, ранее судимый за убийство. В 2017 году он освободился из мест лишения свободы по так называемому «закону Савченко».

Как рассказали в прокуратуре, летом 2018 года во время совместного распития алкоголя вместе со своим 38-летним знакомым, обвиняемый нанес последнему несколько ударов ножом, один из которых оказался смертельным.

О совершении преступления мужчина сообщил по телефону своему дедушке, который и вызвал правоохранителей на место происшествия.

«В ходе досудебного расследования суд сменил обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Злоумышленник этим воспользовался, чтобы отомстить дедушке «за то, что тот сдал его». Наведавшись к родственнику, злоумышленник нанес пенсионеру тяжелые телесные повреждения, от которых последний умер. В 2020 году Голосеевский районный суд приговорил обвиняемого за это преступление к 8 годам лишения свободы», - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства дела об убийстве 38-летнего знакомого обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. В этой связи сторона обвинения просила суд назначить мужчине максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговором Шевченковского районного суда г. Киева обвиняемого признано виновным в умышленном убийстве и приговорено к 13 годам лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по этому и предыдущему приговору суд назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.

Указано, что прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции из-за мягкости назначенного наказания.

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