СБУ сообщила Азарову о новом подозрении и разоблачила столичную чиновницу, которая во время войны готовила его выступления для росТВ

Следствие установило, что госслужащая одной из районных администраций Киева писала речи Азарову для пропагандистских ток-шоу.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении экс-премьеру Николаю Азарову и двум его приспешницам, одна из которых является чиновником столичной РГА. Она, в частности даже во время войны готовила его выступления для российского пропагандистского телевидения. Об этом сообщает СБУ и Киевская городская прокуратура.

Им инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 9 ст. 2 статьи 110, ч. 2 статьи 28 ч. 2 статьи 436-2 УК Украины).

Экс-премьер-министру также инкриминируется государственная измена (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как отмечает СБУ, тексты публичных выступлений Азарова для ток-шоу российских пропагандистов готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева.

«Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения рф в наше государство.

Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев.

Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший премьер-министр, находясь на территории государства-агрессора, создал телеграмм-канал. Там размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения. Материалы направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

В ходе документирования преступной деятельности экс-чиновника правоохранители установили, что администрирование канала по его указанию осуществляется двумя его помощницами.

Одна из них - действующий государственный служащий и занимает должность начальника организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая – бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию рф.

Сообщницы вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в телеграмм-канале, а также на его странице в запрещенной в Украине социальной сети и российских СМИ. Организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, женщины способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию действующей власти на международной арене.

Они не перестали помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.

Проводимые судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что ранее его преступные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Двум его помощницам подозрение объявлено по статьям:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Относительно разоблаченной должностной лица – решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех фигурантов.

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