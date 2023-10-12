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  1. В Україні

СБУ повідомила Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка під час війни готувала його виступи для росТБ

16:57, 12 жовтня 2023
Слідство встановило, що держслужбовиця однієї із районних адміністрацій Києва писала промови Азарову для пропагандистських ток-шоу.
СБУ повідомила Азарову про нову підозру і викрила столичну чиновницю, яка під час війни готувала його виступи для росТБ
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Служба безпеки України повідомила про нову підозру експрем'єру Миколі Азарову та двом його поплічницям, одна з яких є посадовицею столичної РДА. Вона, зокрема, навіть під час війни готувала його виступи для російського пропагандистського телебачення. Про це повідомляє СБУ і Київська міська прокуратура.

Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Експрем’єр-міністру також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як зазначає СБУ, тексти публічних виступів Азарова для ток-шоу російських пропагандистів готувала його помічниця – діючий державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва.

«Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення рф у нашу державу.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів.

Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови»,  — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр, перебуваючи на території держави-агресора, створив телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

У ході документування злочинної діяльності ексвисокопосадовця правоохоронці встановили, що адміністрування каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.

Одна з них - є діючим державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію рф.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у телеграм-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Азарову про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше його злочинні дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Двом його помічницям підозра оголошена за статтями:

  • ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Щодо викритої посадовиці – вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

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