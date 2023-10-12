Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

На посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента України подали документи вже три кандидати (станом на 12 жовтня). Двоє з них паралельно претендують на посаду судді Конституційного Суду.

Нагадаємо, що конкурсна комісія прийматиме документи до 19 жовтня. Крім того, на цих кандидатів ще чекатиме перевірка доброчесності, яка проводиться Етичною радою.

Отже, кандидатом є суддя Київського окружного адміністративного суду Наталія Панченко.

З 1995 року по 2008 рік працювала на різних посадах у юридичному департаменті Фонду державного майна. З 2004 року по 2007 рік була помічником народного депутата на громадських засадах.

В липні 2008 року призначена суддею Київського окружного адміністративного суду, в 2013 році обрана безстроково. У травні 2019 року пройшла кваліфікаційне оцінювання.

Також Наталія Панченко подала документи як кандидат на посаду судді Конституційного Суду за квотою Верховної Ради.

Як зазначає кандидат, її чоловік Юрій Панченко працює директором ТОВ інформаційно-аналітичний центр «Життєвий простір», донька є ФОП.

За відомостями щодо нарахованої заробітної плати (доходу) (усього за рік) вказала за 2021 рік 1 720 355 грн, за 2022 рік – 1 890 503 грн.

Іншим кандидатом є службовець НАБУ Олег Цибуля.

З 2016 по 2018 рік він працював заступником начальника відділу по роботі з особливими активами Юридичного управління НАБУ, а з 2018 року – начальник відділу по роботі з особливими активами (відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах) у Національному антикорупційному бюро.

До цього працював у ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Міський комерційний банк», Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Починав кар’єру з роботи на посаді секретаря судового засідання Голосіївського районного суду міста Києва, потім – помічника судді. У Голосіївському райсуді працював з 2001 по 2005 роки.

За відомостями щодо нарахованої заробітної плати (доходу) (усього за рік) вказав за 2021 рік 1 117 578 грн, за 2022 рік – 1 328 707 грн.

Також на посаду члена ВРП претендує Кирило Клименко. Згідно із записами трудової книжки у документах кандидата у квітні 2023 року він звільнений за угодою сторін з посади доцента кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування. Далі записи про трудову діяльність кандидата відсутні. Наразі є фізичною особою-підприємцем, і, як вказує сам кандидат, працює з різними міжнародними проектами. Також претендує на посаду судді Конституційного Суду.

В 2005 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, яке зупиняв в 2012, 2014, 2015 роках.

«З вересня 2015 року переведений до Міністерства оборони України на посаду помічника Міністра - т.в.о. директора Департаменту економічної діяльності. З грудня 2015 року, після отримання погодження Президента України, призначений на посаду директора Департаменту державної власності де відповідав за забезпечення реалізації повноважень Міноборони», - вказує кандидат.

За відомостями щодо нарахованої заробітної плати (доходу) (усього за рік) вказав за 2021 рік 130 273 грн, за 2022 рік – 133 456 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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