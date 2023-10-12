Стало известно, кто претендует в Высший совет правосудия по квоте Президента

По состоянию на 12 октября на должность члена ВСП претендуют три человека, двое из которых также хотят стать судьями Конституционного Суда.

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента Украины подали документы уже три кандидата (по состоянию на 12 октября). Двое из них параллельно претендуют на должность судьи Конституционного Суда.

Напомним, что конкурсная комиссия будет принимать документы до 19 октября. Кроме того, этих кандидатов еще будет ждать проверка добропорядочности, проводимая Этическим советом.

Итак, кандидатом является судья Киевского окружного административного суда Наталья Панченко.

С 1995 по 2008 год работала на различных должностях в юридическом департаменте Фонда государственного имущества. С 2004 года по 2007 год была помощником народного депутата на общественных началах.

В июле 2008 года назначена судьей Киевского окружного административного суда, в 2013 году избрана бессрочно. В мае 2019 года прошла квалификационное оценивание.

Также Наталья Панченко подала документы в качестве кандидата на должность судьи Конституционного Суда по квоте Верховной Рады.

Как отмечает кандидат, ее муж Юрий Панченко работает директором ООО информационно-аналитический центр «Жизненное пространство», дочь является ФЛП.

По сведениям о начисленной заработной плате (доходе) (всего за год) указала за 2021 год 1 720 355 грн, за 2022 год – 1 890 503 грн.

Другим кандидатом является служащий НАБУ Олег Цыбуля.

С 2016 по 2018 он работал заместителем начальника отдела по работе с особыми активами Юридического управления НАБУ, а с 2018 года – начальник отдела по работе с особыми активами (отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах) в Национальном антикоррупционном бюро.

До этого работал в ПАО «Брокбизнесбанк», ПАО «Городской коммерческий банк», Фонде гарантирования вкладов физических лиц. Начинал карьеру с работы в должности секретаря судебного заседания Голосеевского районного суда города Киева, затем – помощника судьи. В Голосеевском райсуде работал с 2001 по 2005 годы.

По сведениям о начисленной заработной плате (доходе) (всего за год) указал за 2021 год 1 117 578 грн, за 2022 год – 1 328 707 грн.

Также на должность члена ВСП претендует Кирилл Клименко. Согласно записям трудовой книжки в документах кандидата в апреле 2023 года, он уволен по соглашению сторон с должности доцента кафедры международных отношений и общественных наук в Национальном университете биоресурсов и природопользования. Дальше записи о трудовой деятельности кандидата отсутствуют. Сейчас является физическим лицом-предпринимателем, и, как указывает сам кандидат, работает с разными международными проектами. Также претендует на должность судьи Конституционного Суда.

В 2005 году получил право на занятие адвокатской деятельностью, которое останавливал в 2012, 2014, 2015 годах.

«С сентября 2015 года переведен в Министерство обороны Украины на должность помощника Министра – и. о. директора Департамента экономической деятельности. С декабря 2015 года, после получения согласования Президента Украины, назначен на должность директора Департамента государственной собственности, где отвечал за обеспечение реализации полномочий Минобороны», - указывает кандидат.

По сведениям о начисленной заработной плате (доходе) (всего за год) указал за 2021 год 130 273 грн, за 2022 год – 133 456 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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