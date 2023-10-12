Цифровизация поставок для Сил обороны: Зеленский провел Ставку и сообщил, что обсуждалось

На Ставке обсуждали фронт, производство оружия и техники, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Фото: ОП

В четверг, 12 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалась ситуация на фронте, производство оружия и техники, цифровизация поставок для ВСУ и ситуация на Ближнем Востоке.

По словам Президента, на Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", - сообщил Президент.

Вторым вопросом на Ставке было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.

"У Минстратегпрома есть четкая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые", - добавил Президент.

По словам Зеленского, он дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны.

"Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", – отметил глава государства.

Также обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

"Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - сообщил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.