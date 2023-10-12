Цифровізація постачань для Сил оборони: Зеленський провів Ставку і повідомив, що обговорювалося

На Ставці обговорювали фронт, виробництво зброї та техніки, а також ситуацію на Близькому Сході.

Фото: ОП

У четвер, 12 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалася ситуація на фронті, виробництво зброї та техніки, цифровізація постачання для ЗСУ і ситуація на Близькому Сході.

За словами Президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Ситуація на основних напрямках - схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив Президент.

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - додав Президент.

За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони.

"Повна підзвітність і контроль - наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - зазначив глава держави.

Також обговорювали ситуацію на Близькому Сході.

"Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації", - повідомив Зеленський.

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