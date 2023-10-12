Сплата штрафу та судового збору в додатку «Дія» – ДСА повідомила про завершення розробки сервісу

ДСА України листом повідомила про завершення розробки сервісу сплати штрафу та судового збору в мобільному додатку «Дія» за постановами судів, винесеними у справах про адміністративні правопорушення. Про це повідомили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи».
Даний сервіс розроблено відповідно до спільного з Мінцифри Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою «Електронний суд» ЄСІТС та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг, зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал «ДІЯ»).
«Після завершення бета-тестування сервісу, працівникам суду не потрібно буде додатково повідомляти реквізити для сплати штрафу, судового збору та вимагати від громадян паперову квитанцію про сплату, оскільки відповідні реквізити автоматично генеруються системою, а дані про сплату штрафу, судового збору користувачем в застосунку «Дія» автоматично передаються до АСДС», - пояснили у ДП «ІСС».
Також у Держпідприємтві звертають увагу громадян, що важливим є внесення ідентифікаційних даних особи в обліково-статистичні картки на всі судові справи та матеріали під час їх реєстрації або реєстрації будь-якого процесуального документа у справі, якщо такі дані не були внесені до АСДС при первинній реєстрації.
Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.