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Сплата штрафу та судового збору в додатку «Дія» – ДСА повідомила про завершення розробки сервісу

16:24, 12 жовтня 2023
Після завершення бета-тестування сервісу, працівникам суду не потрібно буде додатково повідомляти реквізити для сплати штрафу, судового збору та вимагати паперову квитанцію.
Сплата штрафу та судового збору в додатку «Дія» – ДСА повідомила про завершення розробки сервісу
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ДСА України листом повідомила про завершення розробки сервісу сплати штрафу та судового збору в мобільному додатку «Дія» за постановами судів, винесеними у справах про адміністративні правопорушення. Про це повідомили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи».

Даний сервіс розроблено відповідно до спільного з Мінцифри Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою «Електронний суд» ЄСІТС та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг, зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал «ДІЯ»).

«Після завершення бета-тестування сервісу, працівникам суду не потрібно буде додатково повідомляти реквізити для сплати штрафу, судового збору та вимагати від громадян паперову квитанцію про сплату, оскільки відповідні реквізити автоматично генеруються системою, а дані про сплату штрафу, судового збору користувачем в застосунку «Дія» автоматично передаються до АСДС», - пояснили у ДП «ІСС».

Також у Держпідприємтві звертають увагу громадян, що важливим є внесення ідентифікаційних даних особи в обліково-статистичні картки на всі судові справи та матеріали під час їх реєстрації або реєстрації будь-якого процесуального документа у справі, якщо такі дані не були внесені до АСДС при первинній реєстрації.

Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

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