Сплата штрафу та судового збору в додатку «Дія» – ДСА повідомила про завершення розробки сервісу

Після завершення бета-тестування сервісу, працівникам суду не потрібно буде додатково повідомляти реквізити для сплати штрафу, судового збору та вимагати паперову квитанцію.

ДСА України листом повідомила про завершення розробки сервісу сплати штрафу та судового збору в мобільному додатку «Дія» за постановами судів, винесеними у справах про адміністративні правопорушення. Про це повідомили у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи».

Даний сервіс розроблено відповідно до спільного з Мінцифри Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою «Електронний суд» ЄСІТС та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг, зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал «ДІЯ»).

«Після завершення бета-тестування сервісу, працівникам суду не потрібно буде додатково повідомляти реквізити для сплати штрафу, судового збору та вимагати від громадян паперову квитанцію про сплату, оскільки відповідні реквізити автоматично генеруються системою, а дані про сплату штрафу, судового збору користувачем в застосунку «Дія» автоматично передаються до АСДС», - пояснили у ДП «ІСС».

Також у Держпідприємтві звертають увагу громадян, що важливим є внесення ідентифікаційних даних особи в обліково-статистичні картки на всі судові справи та матеріали під час їх реєстрації або реєстрації будь-якого процесуального документа у справі, якщо такі дані не були внесені до АСДС при первинній реєстрації.

Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів, які можливості надає громадянам цифровізація виконавчого провадження, а також про розвиток сфери судової експертизи попри війну.

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