Комітет Ради продовжує працювати над новими змінами до Кодексу з процедур банкрутства

Ведеться робота над тим, щоб передбачені Кодексом процедури відновлення платоспроможності боржника були якіснішими та швидшими, а в бізнесу був більш широкий інструментарій для відновлення платоспроможності.

Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Комітет з питань економічного розвитку продовжує працювати над новими змінами для інтеграції економіки України в європейський простір. Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Так, у Комітеті з питань економічного розвитку разом з представниками міністерств, наукових установ, вітчизняними і закордонними експертами та іншими стейкхолдерами ведеться систематична робота над тим, щоб передбачені Кодексом з процедур банкрутства процедури відновлення платоспроможності боржника були якіснішими та швидшими, а в українського бізнесу був більш широкий інструментарій для відновлення платоспроможності, що було однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

«Кодексу з процедур банкрутства 4 роки. Всі ці 4 роки я, як голова підкомітету з питань банкрутства Комітету економічного розвитку, разом із експертами, науковцями, Міністерством юстиції та проектом ЄС «Pravo Justice» плідно працювали над новими змінами в цей документ, - розповідає заступник голови Комітету Олексій Мовчан.

«Нагадаю, що Кодекс з процедур банкрутства діє з 2019 року. Це дуже великий і складний документ, який передбачає чималу кількість процедур по відновленню платоспроможності боржника. Ключова задача Кодексу - зробити так, щоб підприємство можна було врятувати від банкрутства, при цьому забезпечивши право кредитору на повернення своїх коштів. Тут надскладно знайти баланс. Крім того в Кодексі було безліч неузгодженостей, бо він приймався Радою попереднього скликання в складних умовах. І ми мали всі ці речі виправити.

Також ці зміни були однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 18 млрд євро у 2023 році. Ми продовжуємо працювати над новими змінами для інтеграції економіки України в європейський простір.

Ключовою новелою Кодексу з процедур банкрутства, окрім усього іншого, став перехід на прозорий продаж майна боржників.

Станом на жовтень 2023 від початку реформи з системою онлайн-аукціонів працюють майже 500 арбітражних керуючих, які оголошують торги з продажу прав вимоги або активів банкрутів. За чотири роки за результатами успішних торгів було укладено майже 5 тисяч угод, 1,7 тисяч яких - після 24 лютого 2022 року.

Ми постійно працюємо над тим, щоб процедури були якіснішими та швидшими, а в українського бізнесу був більш широкий інструментарій для відновлення платоспроможності!», — додав він.

Раніше ми писали, що Мін’юст затвердив Дорожню карту у сфері банкрутства.

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