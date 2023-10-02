Мін’юст затвердив Дорожню карту у сфері банкрутства

Документом визначено шість розділів із визначенням цілей і завдань, які мають бути досягнуті і виконані.

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Міністерством юстиції прийнято наказ «Про затвердження Дорожньої карти щодо діяльності з розбудови потенціалу для підтримки впровадження Кодексу України з процедур банкрутства».

У Дорожній карті викладена узгоджена позиція ключових стейкхолдерів у сфері банкрутства/неплатоспроможності щодо цілей і ключових завдань діяльності з розбудови ефективних механізмів врегулювання виконання зобов'язань через застосування процедур банкрутства на наступні три роки.

Дорожня карта, направлена на формування і реалізацію державної політики у сфері банкрутства/неплатоспроможності відповідно до кращих міжнародних порівняльних практик та принципів Європейського Союзу, посилення торговельно-економічних відносин і подальшої європейської інтеграції України.

Документом визначено шість розділів із визначенням цілей і завдань, які мають бути досягнуті і виконані.

«Враховуючи динамічний характер сфери банкрутства та відновлення платоспроможності, що обумовлено безперервними змінами в економіці та фінансовій системі, зазначена дорожня карта може бути переглянута відповідно, у разі зміни потреб чи пріоритетів ключових стейкхолдерів», - зазначили у Мін’юсті.

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