В Україну йдуть дощі та тумани: прогноз синоптиків

Сьогодні на сході України очікуються дощі, а на заході – тумани.

У понеділок, 2 жовтня, на сході й північному сході України очікуються дощі, у західних областях – подекуди туман, – повідомляє укргідрометеорологічний центр.

«Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та північному сході країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман», – йдеться у повідомленні.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура 6-11°, вдень 16-21°, у східних областях і південній частині – вночі 9-14°, вдень 19-24°.

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