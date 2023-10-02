Практика судів
Стрічка новин
Публікації
Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

ВККС планує оголосити у 2024 році новий добір на посади суддів місцевих судів

Добір заплановано на 1200 вакантних посад суддів, але є проблема – на проведення добору немає грошей.

Конкурс в апеляційні суди під загрозою – для його проведення поки що не має грошей

ВККС закликала терміново профінансувати конкурс на 532 вакантні посади суддів апеляційних судів.

Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: відомі цифри

Середня заробітна плата в апаратах апеляційних судів – 21,1 тис. гривень, в місцевих судах – 17,5 тис. гривень.

  1. В Україні

В Україну йдуть дощі та тумани: прогноз синоптиків

09:01, 2 жовтня 2023
Сьогодні на сході України очікуються дощі, а на заході – тумани.
В Україну йдуть дощі та тумани: прогноз синоптиків
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 2 жовтня, на сході й північному сході України очікуються дощі, у західних областях – подекуди туман, – повідомляє укргідрометеорологічний центр.

«Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та північному сході країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман», – йдеться у повідомленні.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура 6-11°, вдень 16-21°, у східних областях і південній частині – вночі 9-14°, вдень 19-24°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області