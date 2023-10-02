Продаж алкоголю в комендантську годину: оштрафували адміністратора столичного закладу

Правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора розважального закладу в Печерському районі Києва.

Незважаючи на встановлені обмеження на період воєнного стану, адміністратор одного із закладів у Печерському районі Києва потрапив під адміністративну відповідальність за порушення комендантської години та незаконний продаж алкоголю під час комендантської години, – повідомили в поліції Києва.

Зазначається, що представник ЗМІ повідомив поліцію про функціонування закладу на вулиці Федорова в порушення установленої комендантської години. В соціальних мережах були опубліковані відеоматеріали, які свідчили про порушення.

Згідно з рішенням ради оборони міста Києва заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00 години, враховуючи обставини, пов'язані із введенням воєнного стану.

Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення цієї статті передбачено штраф у розмірі від 6800 до 13600 гривень.

За додаткової превентивної роботи відносно персоналу закладу спрямовано на попередження подібних порушень у майбутньому.

Правоохоронці закликають всіх громадян дотримуватися правопорядку та законності, не порушувати комендантську годину, яка діє у столиці з 00:00 до 05:00.

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