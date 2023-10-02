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Коли проводити перереєстрацію авто: пояснення від МВС

11:28, 2 жовтня 2023
В Україні кожен транспортний засіб підлягає обов'язковій реєстрації.
Коли проводити перереєстрацію авто: пояснення від МВС
Джерело фото: GoldCars
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Згідно з оновленими правилами, реєстрація стає обов'язковою для всіх транспортних засобів на території України. При цьому існують деякі ситуації, коли необхідно провести повторну реєстрацію. Міністерство внутрішніх справ надає пояснення щодо необхідності проведення перереєстрації транспортних засобів.

Зокрема, перереєстрація транспортних засобів без зміни власника проводиться у таких випадках:

  • Отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування.
  • Зміни власника, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників-юридичних осіб.
  • Зміни місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів.
  • Зміна кольору транспортного засобу.
  • Переобладнання транспортного засобу чи заміна кузова та інших ідентифікаційних частин.
  • Важливо зазначити, що при перереєстрації транспортних засобів у разі зміни власника зняття з обліку не проводиться.

Для подання документів до сервісного центру МВС необхідно мати такі документи та відомості:

  • Документи, які підтверджують правомірність придбання транспортного засобу.
  • Заява, яка заповнюється в ТСЦ.
  • Свідоцтво про реєстрацію.
  • Паспорт громадянина України або інші документи, що підтверджують особу покупця та продавця.
  • Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (у разі відсутності реєстраційного номера).
  • Платіжні документи, які засвідчують оплату адміністративної послуги та плату за бланкову і спеціальну продукцію.
  • Висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (не є обов'язковим та проводиться за бажанням при перереєстрації транспортного засобу).

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