Комитет Рады продолжает работать над новыми изменениями в Кодекс по процедурам банкротства

Ведется работа над тем, чтобы предусмотренные Кодексом процедуры восстановления платежеспособности должника были более качественными и быстрыми, а у бизнеса был более широкий инструментарий для восстановления платежеспособности.

Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Комитет по экономическому развитию продолжает работать над новыми изменениями для интеграции экономики Украины в европейское пространство. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Так, в Комитете по вопросам экономического развития вместе с представителями министерств, научных учреждений, отечественными и зарубежными экспертами и другими стейкхолдерами ведется систематическая работа над тем, чтобы предусмотренные Кодексом процедур банкротства процедуры восстановления платежеспособности должника были более качественными и быстрыми, а у украинского бизнеса был более широкий инструментарий для восстановления платежеспособности, что было одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи Европейского Союза.

«Кодекс по процедурам банкротства 4 года. Все эти 4 года я как председатель подкомитета по вопросам банкротства Комитета экономического развития вместе с экспертами, учеными, Министерством юстиции и проектом ЕС «Pravo Justice» плодотворно работали над новыми изменениями в этот документ, - рассказывает заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

«Напомню, что Кодекс процедур банкротства действует с 2019 года. Это очень большой и сложный документ, предусматривающий большое количество процедур по восстановлению платежеспособности должника. Ключевая задача Кодекса – сделать так, чтобы предприятие можно было спасти от банкротства, при этом обеспечив право кредитору на возврат своих средств. Здесь сложно найти баланс. Кроме того, в Кодексе было множество рассогласований, потому что он принимался Советом предыдущего созыва в сложных условиях. И мы должны все эти вещи исправить.

Также эти изменения являлись одним из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС в размере 18 млрд евро в 2023 году. Мы продолжаем работать над новыми изменениями для интеграции экономики Украины в европейское пространство.

Ключевой новеллой Кодекса по процедурам банкротства, кроме всего прочего, стал переход на прозрачную продажу имущества должников.

По состоянию на октябрь 2023 года с начала реформы с системой онлайн-аукционов работают почти 500 арбитражных управляющих, объявляющих торги по продаже прав требования или активов банкротов. За четыре года по результатам успешных торгов было заключено почти 5 тысяч сделок, 1,7 тысячи которых - после 24 февраля 2022 года.

Мы постоянно работаем над тем, чтобы процедуры были более качественными и быстрыми, а у украинского бизнеса был более широкий инструментарий для восстановления платежеспособности!», — добавил он.

Ранее мы писали, что Минюст утвердил Дорожную карту в сфере банкротства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.