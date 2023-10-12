В Минцифре готовы к цифровой переписи населения, - Федоров

У нас есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн или человек мог добавить всю информацию через «Дию» в несколько кликов, — сказал Михаил Федоров.

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В Украине готовы к переписи населения с применением современных цифровых средств для верификации и формирования реестров. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

Он отметил, что были планы проведения переписи населения в этом году.

"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны быть инновации", - сказал Федоров.

Он напомнил принятый парламентом закон, позволивший проводить "нулевой этап" переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и тому подобное в разных разрезах", - сказал министр.

Федоров добавил, что сегодня есть четкое понимание, как проводить современную перепись населения.

"Сегодня у нас есть четкое понимание, как делать современную перепись населения, чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн, или человек мог добавить всю информацию через Дию в несколько кликов. Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", - рассказал министр.

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