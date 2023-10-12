Высший совет правосудия с первой попытки не смог назначить председателя Службы судебной охраны

Против победителя конкурса на должность председателя Судебной охраны восстали коллеги, поэтому ВСП вернется к рассмотрению его кандидатуры 2 ноября.

Источник фото - Служба судебной охраны

Высший совет правосудия 12 октября 2023 года решил отложить рассмотрение вопроса о назначении председателя Службы судебной охраны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 25 сентября Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны определила победителем конкурса руководителя управления Службы судебной охраны по логистике и связи Павла Малыхина. Он получил 10,6 балла. Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун. Он набрал 10 баллов.

Как проходило собеседование Конкурсной комиссии с Павлом Малыхиным, подробно можно прочитать в материале «Судебно-юридической газеты».

Также, насколько можно понять из публикаций в СМИ, самые большие баллы Павлу Малыхину выставили члены Конкурсной комиссии – члены ВСП Олег Кандзюба, Татьяна Бондаренко и представитель ГСА Виолетта Мышкина.

Впрочем, как выяснилось 12 октября, победителя конкурса во время заседания ВСП ожидал не совсем приятный сюрприз.

Как сообщил докладчик по вопросу назначения главы ССО, председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, в Совет правосудия поступили обращения, как от граждан, так и от сотрудников Службы судебной охраны, которые попросили ВСП не назначать Павла Малыхина на должность главы Судебной охраны.

В соответствующих заявлениях содержалась информация, что Павел Малыхин якобы является фигурантом коррупционных уголовных производств, а также о том, что победитель конкурса не сможет адекватно руководить Судебной охраной из-за негативной репутации. Интересно, что против назначения Павла Малыхина лично выступили руководитель ТУ ССО в Киеве и Киевской области Игорь Коваленко и действующий и. о председателя Судебной охраны Павел Трясун.

Так, Павел Трясун направил в ВСП заявление, в котором сообщил, что он не согласен с результатами конкурса и планирует обратиться в Киевский окружной административный суд за защитой своих прав с соответствующим иском. Также он сообщил, что уже обратился в КОАС для обеспечения иска.

Совет правосудия, после продолжительных споров, решил взять указанную в обращениях информацию к сведению, а также проверить определенные изложенные в них данные.

Во время своей самопрезентации Павел Малыхин рассказал о своем видении работы Службы судебной охраны. Он рассказал, что Судебная охрана может успешно действовать только в тесном сотрудничестве с Государственной судебной администрацией и ВСП.

Как и во время собеседования с Конкурсной комиссией, Павел Малыхин сообщил о сложном материальном, финансовом и кадровом положении Судебной охраны. В настоящее время Судебная охрана финансируется только на 1/3 от потребности. Победитель конкурса также добавил, что рядовые работники Судебной охраны не уверены в своем будущем в составе ССО, поскольку существующие проблемы долго не решаются.

В случае назначения на должность главы ССО Павел Малыхин пообещал оптимизировать структуру Судебной охраны и провести сокращение центрального аппарата ССО. Это, по его мнению, позволит сократить финансовую нагрузку на Службу. Также кандидат сообщил о планах перевода имеющих специальные звания сотрудников ССО на должности государственной службы. После наступления пенсионного возраста это позволит им не увольняться из Судебной охраны, а дальше работать в ССО. Таким образом, работники Судебной охраны смогут получать и пенсию, и заработную плату.

Также, по мнению Павла Малыхина, на работу в Судебную охрану необходимо приглашать участников боевых действий и военнослужащих, ранее получивших тяжелые ранения.

Членов ВСП особенно заинтересовало, как Павел Малыхин планирует работать с определенными руководителями Судебной охраны, с учетом того, что, по крайней мере, часть сотрудников ССО откровенно настроена против его кандидатуры.

«Это откровенно сложный вопрос, учитывая такие их обращения», – ответил Павел Малыхин.

Он также рассказал, что у него не сложились отношения с руководителем столичной ТУ ССО Игорем Коваленко, поскольку в деятельности этого ТУ не раз лично Павлом Малыхиным фиксировались случаи ненадлежащей организации работы. По его словам, в столичном ТУ фиксировалась нехватка патронов, бронежилетов, радиостанций на значительные суммы. "В этой ситуации нужно принимать правовое решение", - рассказал победитель конкурса.

Также Павел Малыхин рассказал, что 28 сентября Павел Трясун предложил ему отказаться от должности главы Службы судебной охраны. И. о. председателя ССО пообещал Павлу Малихину, что в случае назначения Павла Трясуна на должность председателя Судебной охраны Павел Малыхин получит должность заместителя председателя Службы судебной охраны по вопросам обеспечения.

Впрочем, Павел Малыхин отказался от предложения Павла Трясуна, отметив, что должность заместителя председателя ССО также замещается на конкурсной основе.

При этом Павел Малыхин сообщил ВСП, что действующее руководство Судебной охраны фактически проводит кампанию по его дискредитации, а также подстрекает сотрудников Судебной охраны против его кандидатуры.

Учитывая непростую ситуацию с кандидатом и ряд вопросов, возникших к Павлу Малыхину, члены Высшего совета правосудия решили объявить перерыв в рассмотрении данного вопроса до 2 ноября 2023 года.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» также ранее рассказывала, как проходили собеседования с другими кандидатами на должность главы Службы судебной охраны.

Вячеслав Хрипун

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